Полицейские Петропавловска задержали киберпреступника в южной столице

Полицейские областного центра задержали киберпреступника в южной столице. 27-летний алматинец подозревается в трех эпизодах интернет-мошенничества, связанных с жителями нашего города.

Молодой человек размещал в интернете объявления о продаже цветов с доставкой. Требовал предоплату 10-12 тысяч тенге, а как только получал ее, исчезал. Злоумышленника доставили в Петропавловск для проведения следственных действий. Сейчас стражи порядка проверяют его причастность к аналогичным преступлениям. Полицейские напоминают североказахстанцам, что никому, ни при каких обстоятельствах нельзя доверять свои личные данные и конфиденциальные сведения.

Дарья Пышмынцева