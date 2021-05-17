Научно-исследовательская экспедиция посетила село Орнек Есильского района

Новости МТРК

21:44 17 Мая 2021

Научно-исследовательская экспедиция посетила село Орнек Есильского района. Её организовали по инициативе Военного института Национальной гвардии и североказахстанских ученых.

Среди них такие выдающиеся исследователи, как Жанбатыр Сартаев и Анатолий Плешаков. Эксперты собирают данные о батыре Абылай хана — Жанатае Жанкеулы. Он родился в первой половине XVIII века, принимал активное участие в борьбе с джунгарами. Североказахстанские исследователи встретились с его потомками, чтобы собрать, как можно больше сведений о батыре. Место захоронения храброго воина планируют внести в сакральную карту Казахстана. Подробнее о его подвигах и планах местных ученых вы сможете узнать в программе «Рухани жангыру». Она выйдет на нашем телеканале в 15.30 в это воскресенье.

 

 

 

Дарья Пышмынцева

 

Читайте также

В Петропавловске прошла ярмарка вакансий
Студенты СКУ им. М. Козыбаева приняли участие в акции «День добрых дел»
Президент РК подписал закон, запрещающий продажу и аренду земель иностранцам
17 мая рынок «ЦОТ» начал свой переезд
Весенний сезон охоты закрыли в СК
Глава региона заключил меморандум с председателем правления АО «Казпочта»
В ТОО «Кызылжар су» в честь ветеранов посадили ели
Весенние ограничения для большегрузов
9 мая ветеранам ВОВ выплатят по 1 млн тенге
О развитии Аккайынского района говорили на площадке РСК
На полях СКО идёт ударная работа
Как в СКО планируют развивать овцеводство