Научно-исследовательская экспедиция посетила село Орнек Есильского района. Её организовали по инициативе Военного института Национальной гвардии и североказахстанских ученых.

Среди них такие выдающиеся исследователи, как Жанбатыр Сартаев и Анатолий Плешаков. Эксперты собирают данные о батыре Абылай хана — Жанатае Жанкеулы. Он родился в первой половине XVIII века, принимал активное участие в борьбе с джунгарами. Североказахстанские исследователи встретились с его потомками, чтобы собрать, как можно больше сведений о батыре. Место захоронения храброго воина планируют внести в сакральную карту Казахстана. Подробнее о его подвигах и планах местных ученых вы сможете узнать в программе «Рухани жангыру». Она выйдет на нашем телеканале в 15.30 в это воскресенье.

Дарья Пышмынцева