Аким Есильского района подвел итоги работы за 2020 год

В социально — экономическом развитии район по-прежнему делает ставку на АПК. Современные технологии, соблюдение норм возделывания сельскохозяйственных культур, обновление машинно-тракторного парка — основополагающие направления. В прошлом году аграрии приобрели техники и оборудования на 4,5 млрд тенге, внесли 18 тысяч тонн минеральных удобрений. Отдельный пункт — динамике роста по всем видам производства продукции животноводства.

Алтынбек Абдуллаев — аким Есильского района:

— Объем производства молока по состоянию на 1 января 2021 года увеличился на 6,9% и составил 34,3 тысячи тонн. На 1 мая текущего года он составил свыше восьми тысяч тонн. Объем производства мяса за 2020-ый увеличился к уровню 2019-го года на 2,1% и составил 6,5 тыся тонн. На 1 апреля текущего года объем составил 1855 тонн.

В 2020-м в двух хозяйствах приобрели 500 голов племенного КРС. Годом ранее в селе Заградовке заработала молочно-товарная ферма. В текущем приступили к строительству еще одной. Все это обеспечивает круглогодичную занятость населения.

Алтынбек Абдуллаев — аким Есильского района:

— В текущем году начаты работы по разработке проекта по строительству МТФ на 1500 голов КРС на базе ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка». Ведутся работы по изготовлению ПСД, выделен земельный участок. Планируется завезти 680 голов симментальской породы из Германии. Мощность проекта составит 4 тысячи тонн молока в год. Создадут 30 новых рабочих мест. Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году.

Работают в районе над улучшением инвестиционного климата. Два проекта реализуют в сфере растениеводства. На базе ТОО «Азия-Тарангул» строят зернохронилище с пунктом приемки, очистки, сушки, хранения и отгрузки зернопродуктов. В селе Советском возводят завод по производству семян сельскохозяйственных культур.

От вопросов сельского хозяйства — к социальным. Обновилась материально-техническая база объектов образования и здравоохранения. В школах появились новые компьютеры, на 13 млн тенге закупили оборудования в районную больницу.

Алтынбек Абдуллаев — аким Есильского района:

— В период пандемии не остались в стороне наши руководители хозяйств, они оказали спонсорская помощь на общую сумму 32,7 млн. тенге, приобретено 2 аппарата искусственной вентиляции легких, прикроватный монитор и 12-ти канальный электрокардиограф. В течение 2021 года планируется закуп медицинского оборудования на сумму более чем 19 млн. тенге.

По линии благоустройства установили уличное освещение в 33 сёлах. В шести населенных пунктах решили вопросы по несанкционированным свалкам. Особое внимание — состоянию дорог. Отремонтировали 30 км асфальтного полотна. В жилищной сфере ввели более 7 тысяч квадратных метров жилья. Это вдвое больше по сравнению с 2019-м.

Алтынбек Абдуллаев — аким Есильского района:

— По программе «Еңбек» в районе построили 36 жилых домов на сумму более 253-х млн тенге. В прошлом году в селе Явленке по программе «Нұрлы жер» для обеспечения жильем представителей социально уязвимых слоев населения введен в эксплуатацию 27-ми квартирный жилой дом на общую сумму 238 млн. тенге.

Работы предстоит еще много. В этом году в рамках государственных программ «Ауыл ел бесігі» и «Еңбек» акимат реализует 13 новых проектов. Особое внимание — объектам образования, культуры и спорта.

Алишер Ашимов