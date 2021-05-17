17 мая рынок «ЦОТ» начал свой переезд

Ровные ряды контейнеров один за другим постепенно выстраиваются на улице Заводской,5. Именно здесь будет базироваться центр оптовой торговли. Сюда вместе с арендаторами переедут 170 торговых точек. Еще 50, подходящие под профиль большого строительного рынка, встанут на свободные места. Их специально никому не сдавали. Потому что ждали и готовились ко дню «х». Очевидный плюс этой территории — бесплатная и просторная парковка. Не возникнет проблем с ней и у рядов с продуктами, одеждой и прочими товарами.

Планируется, что обновленный рынок «ЦОТ» станет более удобным и просторным. Искать выход или вход, как в «сказочном лабиринте», покупателям больше не придется. Расходы по переезду, а это ни много ни мало 70 млн тг, владельцы рынка взяли на себя. С благоустройством территории обещал помочь городской акимат. На нем же ответственность за организацию маршрутов автобусов к нему.

Александр Фомин, директор ТОО «ЦОТ»:

— На самом деле расстояние от действующего ЦОТа, который сейчас уже не действует, до новой территории всего 900 метров. Согласно установленных сроков, мы постараемся более оперативно осуществить сам перевоз контейнеров и подключение коммуникаций. Параллельным процессом запустить подключение к электроэнергии, также параллельным процессом запустится у нас пожароохранная сигнализация, асфальтирование территории. Я думаю не позднее, чем середина июня, мы запустим уже новый рынок.

Порядка 20 торговых точек в него не войдут. По словам, Александра Фомина, большая часть их владельцев — это люди преклонных лет, которых переезд подтолкнул уйти на заслуженный отдых. Кроме того…

Александр Фомин, директор ТОО «ЦОТ»:

— Есть палатки, которые не предусмотрены на новой территории, эти же палаточники воспользовались процессом покупки контейнеров. Практически небольшая часть предпринимателей потеряла бизнес. Просто для себя приняла решение, что на сегодня хватит.



Аренда для предпринимателей после переезда останется прежней. Что изменится до неузнаваемости, так это старая территория рынка. Напомню, что через полтора года здесь на месте торговых рядов появятся две высотки бизнес-класса.

Дарья Пышмынцева