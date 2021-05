Два североказахстанца в составе сборной РК вернулись из Таиланда с медалями

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Александр Даськов из Тайланда вернулся с бронзовой медалью. Североказахстанец выступал в весовой категории до 72 кг. Вместе с ним за победу боролись еще 6 человек. На жим штанги спортсменам давалось 3 подхода. Александр начал со 130 кг, постепенно увеличивая вес, и так к третьему подходу зафиксировал 140. Эта цифра и привела его к победе. Соперник были сильными, рассказывает спортсмен.

Александр Даськов, мастер спорта международного класса по парапауэрлифтингу:

— Чемпион там поднял, это получается малазиец 227 кг зафиксировал. На втором месте спортсмен из Ирака был, он в пределах 203 кг. И я 3-й со своим результатом 140 кг. Жаль, конечно же, ребят. Были побольше, но, в техническом плане они отставали, они поднимали больше меня вес, но им его не засчитывали.

Владимир Низавитин выступал в весовой категории до 65 кг, вместе с ним еще 10 человек. Главными соперниками считает двух спортсменов из Таиланда. Первым подходом наш земляк взял 115 килограммов. Правда, на этом и закончил. Оставшиеся подходы жюри не засчитали в техническом плане. Но взять серебро все же удалось.

Владимир Низавитин, мастер спорта международного класса по парапауэрлифтингу:

— Техническая первая там получается на груди был скачок….отбив. Я вот так задел и вот так сделал штангой — провел и не засчитано. И в третьем подходе левая рука отстала от правой.

Грузия, Бруней, Ирак, Иран. В трёхдневных соревновании приняли участие около 60 спортсменов из 7 стран. Все 5 человек в составе сборной нашей республики вернулись с медалями. В копилке — одно золото, два серебра и столько же бронзы.

Руслан Долобаев, старший тренер по парапауэрлифтингу СКО:

— Наши спортсмены от спортивного клуба «Үміт» выступили достойно, показали хороший результат. Спорт есть спорт, и тут есть фарт, есть везение.

Впереди североказахстанцев ждут новые турниры и победы. Сейчас спортсмены готовятся к чемпионату Казахстана. Он пройдет в июле.

Анастасия Остертак