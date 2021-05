Агроформирования СК посеяли сельскохозяйственные культуры на площади 50 тыс га

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Наргиз Акжигитова, главный специалист управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— В текущем году закрытие влаги проведено на всей намеченной площади 4,2 млн га. На воздушно-тепловой обогрев на площадки вывезено 385 тыс тонн семян или 100%. При плане 387,5 тыс тонн протравлено 385 тысяч тонн семян.



Для результативной посевной важен каждый этап. Пропустить его — значит не попасть в лидеры в будущей гонке за урожай. Хотя до нее, конечно, еще далеко. Тем не менее, начало положено. К 14 мая в северном регионе посеяли 31 тысячу га зерновых и 16 тысяч масличных.



— Согласно рекомендациям ТОО «Северо-Казахстанская сельскохозяйственная опытная станция» оптимальные сроки сева зерновых культур определены в период с 13 мая по 5 июня, зернобобовых и масличных — культур с 12 по 28 мая, картофеля — с 15 по 31 мая. По посеву 2021 года сельхозформирования области семенами обеспечены в полном объеме.

Речь идет почти о 480 тыс тонн семян, большая часть традиционно приходится на зерновые и зернобобовые. Что касается дизельного топлива, то для агроформирований оно будет удешевленным. В мае его цена за литр составит 172 тг. На период посевной кампании этого года на полях выедут 13 тысяч тракторов , 15 тысяч сеялок и свыше тысячи современных посевных комплексов.

Дарья Пышмынцева