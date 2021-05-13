Фонд областной библиотеки пополнился новой литературой

Детектив, роман, драма, ужасы — выбор большой. Даже самый искушенный читатель сможет найти себе книгу по вкусу. Сайрангуль Темешева областную библиотеку регулярно посещает уже на протяжении 10 лет. Говорит, предпочитает читать фантастику. Сегодня пришла на выставку, чтобы найти что-то интересное.



Сайрангуль Темешева, жительница г. Петропавловска:

— Вот эту книгу «Жнец», например я прочитала в интернете, и там можно было только до половины. А теперь я рада, что я нашла полную книгу. Правда, там несколько книг. Ну, первую я не дочитала. Рада, что представилась такая возможность, что ее можно взять здесь в нашей библиотеке и прочитать.

Здесь есть самые новые книги по отраслевым направлениям — это литература по введению бизнеса, менеджменту, психологии, экономике. Пополнилась библиотека и художественной литературой.

Анастасия Остертак, корреспондент:

— Думаю, многие слышали о нашумевшем сериале «Великолепный век». Фонд библиотеки пополнила книга Софьи Бенуа. В ней автор рассказала о всех тайнах на съемочной площадке исторической драмы, об актерах и их жизни за кадром.

Такая выставка новинок литературы проходит ежеквартально. Всего вниманию посетителей было представлено более 800 книг, поступивших в рамках госзаказа, и в дар от авторов и читателей библиотеки. Сейчас фонд областной библиотеки насчитывает более 700 тысяч изданий.

Елена Скакунова, организатор мероприятия областной универсальной научной библиотеки им. С.Муканова:

— Книги все представлены на выбор читателей, очень как бы богатые. Хочется отметить интересную книгу «Феномен Назарбаева» , которая издана в 2020 году. Будет очень интереса тем кто занимается политикой, кто изучает политику, кто просто хочет стать лидером.

В большинстве своем при отборе этой литературы библиотекари учитывали вкусы читателей. Поэтому каждый может оставить здесь свою заявку на интересующую книгу.

Анастасия Остертак