Президент РК подписал закон, запрещающий продажу и аренду земель иностранцам

Основная его цель — это запрет на владение земельными участками сельскохозяйственного назначения на праве частной собственности или временного землепользования иностранцами, лицами без гражданства, иностранными юридическими, а также лицами Казахстана с иностранным участием. Кроме того, аналогичный государственный запрет будет распространяться на международные организации, научные центры с международным участием, а также на кандасов. Напомню, что на 5-м заседании Национального совета общественного доверия в феврале Касым-Жомарт Токаев заявил, что продажу земли иностранцам законодательно запретят.

Дарья Пышмынцева