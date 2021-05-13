Президент РК подписал закон, запрещающий продажу и аренду земель иностранцам

Новости МТРК

21:56 13 Мая 2021

Основная его цель — это запрет на владение земельными участками сельскохозяйственного назначения на праве частной собственности или временного землепользования иностранцами, лицами без гражданства, иностранными юридическими, а также лицами Казахстана с иностранным участием. Кроме того, аналогичный государственный запрет будет распространяться на международные организации, научные центры с международным участием, а также на кандасов. Напомню, что на 5-м заседании Национального совета общественного доверия в феврале Касым-Жомарт Токаев заявил, что продажу земли иностранцам законодательно запретят.

 

Дарья Пышмынцева

 

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