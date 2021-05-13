Государственные услуги в сфере ветеринарии можно получить в онлайн-режиме

Прозрачность и доступность. Совершенствование оказания государственных услуг является важным аспектом в сфере противодействия коррупции и повышения доверия граждан. В век инновационных технологий максимальный объем госуслуг предоставляется в электронном формате. Это удобно и практично. Сегодня областная инспекция ветеринарного контроля предоставляет североказахстанцам три вида услуг.

Марат Ибраев — руководитель территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК по СКО:

— В первом квартале текущего года оказано 2867 государственных услуг. Это на 657 услуг больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. 99,3% приходится на государственную услугу «Выдача ветеринарного сертификата на экспорт», 0,7% занимают услуги по выдаче ветеринарно-санитарных заключений и присвоение учетных номеров объектам производства. В течение всего периода нами проводится анализ эффективности оказания госуслуг в сфере ветеринарии.

Получить услуги на основании одного заявления. Это выдача ветеринарно-санитарного заключения и присвоение учетных номеров объектам производства. Такая возможность североказахстанцам доступна с начала 2021-го. Если раньше их оказывали в течение 12 рабочих дней, то сейчас срок сократился в два раза. Изменения коснулись и госуслуги «Выдача ветеринарного сертификата на экспорт». Её срок сократился с трех рабочих дней до двух.

Марат Ибраев — руководитель территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК по СКО:

— Организована работа по внутреннему контролю качества оказываемых услуг. В текущем году в 6-ти районах проведены контрольные мероприятия. Выявлено три нарушения. В 2020-м проведено 14 мероприятий. В их числе три — при участии представителя Департамента агентства по делам государственной службы. Выявлено девять нарушений.

Доступность получения услуг и снижение коррупционных рисков. Работы продолжаются. На помощь пришел сервисный центр «AGROKOMEK».В первом квартале 2021-го его услугами воспользовались три североказахстанца. Проводится и разъяснительная работа с услугополучателями.

Марат Ибраев — руководитель территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК по СКО:

— В текущем году проведено 4 встречи с услугополучателями. Для оперативного решения возникающих вопросов совместно с областным представительством НПП «Атамекен» создан «Телеграмм-канал», где услугополучатели имеют возможность сообщить о проблемных вопросах, внести предложения или подать жалобу. По состоянию на сегодняшний день жалоб на качество предоставления государственных услуг не поступало. Работа по их совершенствованию будет продолжена.

Не исключением стали и государственные услуги в сфере ветеринарии. Наиболее востребованной услугой является выдача ветеринарной справки. Она выдается на все виды животных и самое главное — бесплатно. В первом квартале текущего года было оказано 8 тысяч госуслуг. По сравнению с 2020-м, на 800 больше.

Берик Альжанов — руководитель управления ветеринарии СКО:

— Ветеринарный паспорт — это документ установленного образца, в котором в целях учета животных указываются данные владельца, вид животного, индивидуальный номер животного. Данная услуга оказывается также бесплатно, по результатам проведения идентификации сельскохозяйственных животных. Ветеринарными врачами данные идентифицированного скота вносятся постоянно в информационную систему «Идентификация сельскохозяйственных животных», что позволяет проследить любое движение поставленных на учет животных от рождения до сдачи на мясокомбинат, обеспечивая их прослеживаемость по принципу «от фермы до стола.

За первые три месяца текущего года ветеринарными станциями около 6 900 (шести тысяч девятисот) ветеринарных паспортов. Данная услуга полностью автоматизирована и её можно получить в электронном формате. Информацию о порядке оказания госуслуг можно получить с помощью веб-портала eGov или обратиться по номеру телефона, указанного на экране.

8-7152-50-16-81, 34-02-35.

Алишер Ашимов