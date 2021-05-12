Мусульмане отпразднуют Ораза айт

Ораза айт — особый праздник у мусульман. Это праздник прощения и милосердия. Он знаменует завершение поста и духовное очищение по завершению священного месяца Рамазан. К нему готовятся заранее: пекут баурсаки, лепешки, наводят порядок в доме. Ежегодно в этот день мусульмане собирались в мечетях для совершения айт-намаза. Однако в 2021-ом есть некоторые особенности проведения Оразы айта.

Кенжетай кажы Байкемелулы — главный имам центральной областной мечети «Кызылжар»

— Из-за сложившейся эпид. обстановки в этом году Айт-намаз, то есть праздничная молитва читается во дворах мечетей. В нашем регионе совершение намаза намечено на 7 с половиной утра. Хотелось бы, чтобы приезжие, по возможности, приносили с собой из дома нужные вещи. Кроме того, всё должно проходить с соблюдением санитарных норм, без большого скопления людей.

Этот день наполняет сердца и души людей истиной и смирением, способствует нравственному совершенству, настраивает на добрые дела и поступки. Накануне 30 дней мусульмане от рассвета до заката воздерживались от пищи, напитков и вредных привычек, читали коран, молились о мире и процветании, а еще занимались благотворительностью.

Кенжетай кажы Байкемелулы- главный имам центральной областной мечети «Кызылжар»

— В месяц Рамазан мы организовали много добрых мероприятий. К примеру, в преддверии акции «Дары Рамазана» многодетным семьям раздали продукты питания. Также, у нас есть отдельно приготовленные подарки для многодетных семей и сирот.

Через 70 дней верующие отметят второй главный праздник ислама — Курбан айт.

Анастасия Остертак