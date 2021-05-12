За прошедшие сутки КВИ подтвердилась у 15 североказахстанцев

COVID-19: Казахстан

21:31 12 Мая 2021

Основная часть заболевших приходится на областной центр — 11 человек. 2 случая зарегистрировали в Акжарском и по одному в Аккайынском и Кызылжарском районах. У всех заболевших взяли лабораторные анализы методом ПЦР. Между тем, в регионе продолжается массовая вакцинация. Первым компонентом привились более 57 тысяч североказахстанцев, вторым — порядка 20 тысяч человек. Что касается эпидситуации в стране, то по данным на 11 мая коронавирусом заболели 1811 казахстанцев. В строчке антилидеров город Алматы — 391 новый случай.

 

 

Жанель Бисенбаева

 

 

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