За прошедшие сутки КВИ подтвердилась у 15 североказахстанцев

Основная часть заболевших приходится на областной центр — 11 человек. 2 случая зарегистрировали в Акжарском и по одному в Аккайынском и Кызылжарском районах. У всех заболевших взяли лабораторные анализы методом ПЦР. Между тем, в регионе продолжается массовая вакцинация. Первым компонентом привились более 57 тысяч североказахстанцев, вторым — порядка 20 тысяч человек. Что касается эпидситуации в стране, то по данным на 11 мая коронавирусом заболели 1811 казахстанцев. В строчке антилидеров город Алматы — 391 новый случай.

Жанель Бисенбаева