Волонтёры продолжают оказывать помощь пенсионерам

Сальтай Умурзакова живёт одна. Дети приезжают редко, супруг умер. Поэтому со всеми домашними хлопотами ей приходится справляться самостоятельно. Иногда на помощь приходят волонтёры.

Сальтай Умурзакова — жительница г.Петропавловска:

— Очень благодарна, что молодые ребята нам уделяют внимание. Приходят и помогают. Иногда прошу сходить заплатить за свет и воду, навести порядок в доме или во дворе. Помогают как парни, так и девушки.



Принести воды, вспахать огород и посадить картофель. Активисты сразу приступили к делам. И они с ними отлично справились. По словам Мирата Нукусбаева, ребята на просьбы о помощи реагируют быстро.



Мират Нукусбаев — волонтёр отряда «Jasyl El»:

— Нашей работой является помощь пожилым людям. Потому что они реально не могут помочь самим себе. Это принести воды, дров, из магазина продукты и различные домохозяйственные услуги. Например, сегодня мы принесли воды, натаскали дров и сейчас копаем землю для картошки.

Помогают одиноким пенсионерам добровольцы на регулярной основе. С начала 2021 года за помощью обратились 30 пенсионеров.

Алишер Ашимов