В СКО задержали 59-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве жены

10 мая в 17:15 мин. в районный отдел полиции поступило сообщение о том, что в одном из домов села Тимирязева слышны выстрелы. По прибытию на место полицейские обнаружили во дворе тело женщины, в доме находилась 14-летняя девочка с огнестрельными ранениями — внучка семейной пары. Установлено, что в обеих стрелял хозяин дома. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры с женой он пальнул в неё из ружья марки «ИЖ». Женщина скончалась на месте. Девочка, по словам главного врача многопрофильной детской областной больницы Олега Завьялова, находится в тяжёлом состоянии.

Енбек Сембин, заместитель начальника ДП СКО:

— Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по статьям 99 ч.1 УК РК «Убийство»; 24 ч.3, 99 ч. 2 п. 1, 14 УК РК «Покушение на убийство». Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводятся следственные действия, направленные на всестороннее исследование всех обстоятельств дела, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Анастасия Остертак