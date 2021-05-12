Сфера культуры СКО на «рассвете» независимости

Мотив «Смуглянки» можно узнать с её первых нот. Военную композицию в качестве музыкального подарка оркестр эстрадной и джазовой музыки готовил ко Дню Победы. Известный в области и за ее пределами коллектив за период пандемии очень соскучился по зрителям. Артисты рады постепенно выходить из «творческого вакуума». Рашиту Султанову он напомнил о периоде, когда Казахстан только стал независимым. Многие представители творческих профессий запомнили его, как время тотальной тоски и постоянной неизвестности.

Рашит Султанов, артист оркестра эстрадной и джазовой музыки Северо-Казахстанской областной филармонии:

— Люди, которые работали в филармонии, либо нашли другую сферу деятельности, потому что надо было как-то жить, кормить свои семьи. Многие уехали в другие города, в частности много ребят талантливых уехали в Россию. А те, кто остались, перебивались случайными заработками, работали где-то в самодеятельности, вели какие-то кружки.



В начале двухтысячных Рашит Султанов возглавил простаивающую областную филармонию. Оживить «храм культуры» ему помогли амбициозные выпускники Алматинской консерватории.

Рашит Султанов, артист оркестра эстрадной и джазовой музыки Северо-Казахстанской областной филармонии:

— Ко мне пришли два замечательных музыканта — это Геннадий Брюханов и Марат Жакупов. Они предложили создать на базе филармонии два коллектива. Ансамбль казахских народных инструментов и оркестр джазовой музыки. Как открытие филармонии мы подготовили концерт, в котором участвовали приглашенные коллективы, плюс приглашенные танцевальные коллективы . Скажу, что концерт удался. После стольких лет молчания это был, как выстрел.

Дальше «выстреливать» стало проще. Сегодня творческие коллективы Северо-Казахстанской областной филармонии знают и любят, причем не только в нашей стране, но и за её пределами. То же самое можно с уверенностью сказать о казахском музыкально-драматическом театре имени С. Муканова.

Прежде чем начать покорять зарубежные сцены на различных фестивалях, казахскому театру нужно было обрести свою. Мало кто знает, но первые репетиции его труппы и премьеры проходили в русском храме Мельпомены.

Биржан Жалгасбаев, директор казахского музыкально-драматического театра имени С. Муканова:

— В 2000 году 15 июня состоялось торжественное открытие казахского музыкально-драматического театра имени Сабита Муканова. Его потомки приехали на него, также присутствовал Елбасы. Время было непростое, помощи государства по понятным причинам не хватало. С ремонтом казахского театра помогли меценаты. Они понимали, что Петропавловку нужен такой объект.

Как и в случае с областной филармонией, возрождать казахский театр помогала активная молодежь. За год до его открытия в областной центр приехали Биржан Жалгасбаев, а также другие инициативные студенты академии искусств южной столицы.

Биржан Жалгасбаев, директор казахского музыкально-драматического театра имени С. Муканова:

— Мы представили на суд зрителя дипломную работу, поставленную по известной пьесе «Карагоз» Мухтара Ауэзова. Волновались, потому что понимали, что на нас лежала большая ответственность перед теми, кто пришел на спектакль. Я не преувеличу, если скажу, что именно тогда мы получили благословение. Мы выбрали правильное дело. Поняли это по реакции зала.

С приходом стабильности труппа казахского музыкально-драматического театра имени С. Муканова стала чаще экспериментировать, затрагивать самые разные темы, приглашать новых артистов. Еще больше сюрпризов и неожиданных постановок они представят на суд зрителей, когда переедут в новое современное здание.

Дарья Пышмынцева