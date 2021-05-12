Почти 103 тысячи тонн аттестованные производители СК заготовили под урожай 2021 г

Новости МТРК

21:36 12 Мая 2021

Большая часть из них относится к первой и второй репродукциям, чуть меньше элитных и оригинальных семян. По данным профильного управления, всего с начала года в СКО завезли более 44 тыс тонн семян сельскохозяйственных культур. На проведение посевных работ для нашей области предусмотрено удешевленное дизельное топливо в объеме 68 тыс тонн. В мае месяце ожидается поставка 31 тыс тонн дизтоплива. На март-май месяцы его конечная цена для агроформирований составляет 172 тенге за литр.

 

 

 

Дарья Пышмынцева

 

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