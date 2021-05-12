110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Искака Ибраева

Доброта, отзывчивость, справедливость и уважение ко всем. Не только обладал ими, но и старался привить эти качества своим детям. Сегодня внуки Искака Ибраева хранят в своей памяти светлый образ своего дедушки. О нем помнят, им гордятся, его чтят.

Саян Ибраев — внук Искака Ибраева:

— Спрашивая у своего отца, он всегда говорил, что дедушка был всегда нордического характера, прямым, непосредственным. Говорил всё прямо, как есть. Мой отец воспитывал всегда с ответственностью, гордостью, чтобы мы носили фамилию с высоко поднятой головой.

Алия Ибраева — племянница Искака Ибраева:

— Герой Советского Союза Искак Ибраев был 1911 года рождения, то мой отец — 1916 года. Он настолько были дружны между собой. К ним окружающиеся обращались за каким-то советом, за какой-то помощью. И они её всегда оказывали. Был очень справедливым, мудрым. Всеобъемлющее уважение, доброта была их фамильной чертой.



Никто не забыт, ничто не забыто. Эти слова актуальны и в наши дни. На литературном вечере школьники и студенты узнали о биографии Героя Советского Союза. А родственники и близкие друзья поделились своими воспоминаниями, рассказали ребятам, каким был североказахстанский солдат.

Зарап Курманкулов:

— В 1962-63 годах он работал секретарем в совхозе «Новопокровка». Мне тогда было 14 лет. Помню, как он давал нам наставления, помогал решать проблемы. Был очень мудрым, начитанным. Мы всегда к нему прислушивались.

Искака Ибраева призвали на фронт в 1942 году. За мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками ему присвоено звание Героя Советского Союза. Награждён орденами «Красной Звезды», «За победу над Германией», «За освобождение Варшавы» и Орденом «Знак Почета».

Алишер Ашимов