В СК прошёл областной турнир «Қызылжар барысы»

Не просто борьба, а целое искусство. В нашей области больше тысячи человек профессионально занимаются қазақ күресі. В разы больше любителей этой борьбы. Благородный и зрелищный вид спорта ЮНЕСКО включил в список нематериального культурного наследия всего человечества. И с каждым годом всё больше стран проявляют интерес к қазақ күресі.

Гани Ныгыметов, заместитель акима СКО:

— Отрадно, что национальные виды спорта становятся всё более популярными в нашей области. И, конечно, такие масштабные и зрелищные соревнования как «Қызылжар барысы» этому способствуют. Также важна материально-техническая база. Сейчас в каждом районе области есть современный комплекс, где можно заниматься спортом, в том числе и қазақ күресі.

Интересно было с первого боя. На ковре сейчас Исатай Макарамов из Есильского района и Адиль Каиров из Шал акына. Борцы ранее не встречались, потому первые минуты боя прошли без ярких атак. Но их нехватку спортсмены с лихвой компенсировали на 3-ей минуте. Она выдалась зрелищной и волнительной. Адилю Каирову понадобилась помощь медика. Старая травма в груди дала о себе знать. Прервать бой предлагали неоднократно, но шалакынец сдаваться не собирался. Когда поединок возобновили, Адиль Каиров красиво уложил есильца на обе лопатки. Чистая победа.

Адиль Каиров, участник турнира «Қызылжар барысы», район Шал акына:

— Первый соперник Исатай Макарамов старше меня по возрасту и по весу. Но молодёжь будет бороться. И я тоже изо всех сил буду бороться. Я занимаюсь 3,5 года. Я 1999 года. Студент СКУ им. М.Козыбаева. В этом году заканчиваю. Вместе с дипломом хочу взять и «Қазақстан барысы».

Но сначала нужно выиграть областной турнир. Путёвку на республику получат только два североказахстанца.

Асылхан Булатов, главный судья турнира «Қызылжар барысы»:

-Участвуют 27 спортсменов из 13 районов и Петропавловска. Каждый район у себя проводили отборы. Из районов по 2 спортсмена завоевали путёвку на областные соревнования. Борцы будут бороться 4 минуты. Олимпийская система. Проигравший спортсмен выбывает из соревнования.

На ковре Мухит Турсынов. Выступление этого палуана ждали многие зрители. В 2014 году североказахстанцев взял золото республиканского турнира «Қазақстан барысы». Ставку на него делают многие и в этом году. С мамлютским борцом Дулатом Алпысовым они встречаются впервые. Бой выдался не самым интересным. С первых минут чувствовалось превосходство Мухита Турсынова. Эта схватка осталась за ним.

Мухит Турсынов, участник турнира «Қызылжар барысы»:

— Схватка в среднем была нормальная. Я выиграл три предупреждения. Борец не боролся. Всё время убегал за ковёр. Но ещё хорошие соперники есть впереди. До финала ещё 3-4 схватки есть.

Все их Мухит Турсынов выиграл и завоевал золото областного турнира «Қызылжар барысы» и полмиллиона тенге. Второе место у Алтынбека Аусагитова из Уалихановского района. Эти два спортсмена и поедут на «Қазақстан барысы», который пройдёт 4 июля. А бронзу областного турнира завоевал Алибек Госманов из Кызылжарского района.

Айгерим Мукашева