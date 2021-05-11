В СК найдено тело мужчины, пропавшего прошлой осенью

Несчастный случай произошел в конце октября 2020-го на озере Чистом в Мамлютском районе. 57-летний горожанин вместе с внуком поехал на рыбалку. Мальчик остался на берегу, а мужчина на лодке отправился за уловом. С тех пор рыбака больше никто не видел. Спасатели искали пропавшего до первого льда на водоёме.

Кайрат Самаев — руководитель-спасатель водолазно-спасательного подразделения оперативно-спасательного отряда ДЧС СКО:

— В связи с погодными условиями, так как встал лёд, поиски были приостановлены. В этом году после того, как сошел лёд поиски возобновили. И 6 мая обнаружили тело человека на озере Чистом в метрах 20-25 от берега.

Нашли в камышах и без спасательного жилета. Тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Спасатели в очередной раз напоминают любителям порыбачить о соблюдении правил безопасности на водоёмах. В регионе насчитывается около 60-ти рек, свыше двух тысяч озер. Наиболее опасными являются река Есиль, озёра Пестрое, Соленое, Шалкар и Имантау. Неспокойными выдались дежурства в праздничные выходные у пожарных. 9-го мая в 20 часов 54 минуты поступил сигнал на пульт «101». Горел жилой дом по улице Чапаева, 86 в Рабочем поселке. Ликвидировали пожар спустя 48 минут. Общая площадь составила 88 квадратных метров. В результате огня уничтожена кровля жилого дома. Пострадавших нет. Предварительная причина — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Дмитрий Растихин — начальник управления ДЧС СКО:

— С начала весеннего периода у нас произошло более 300 выездов. На территории области зарегистрировано 6 лесных пожаров. Хочется обратиться к жителям и гостям нашего города. С наступлением сухой и жаркой погоды категорически запрещено разводить костры и сжигать мусор на придворовых территориях и на дачных участках. Быть всегда осторожными.

С начала года в СК произошло около 250 пожаров. В огне погибли 28 человек, пострадали — 34. Материальный ущерб превысил 97 млн тенге. По сравнению с прошлым годом статистика гибели людей в огне увеличилась. В 2020-м за аналогичный период погибли 17 человек.

Алишер Ашимов