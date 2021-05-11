С 26 мая в образовательных учреждениях СК открываются летние школы

Далеко не каждый ученик решится променять летние забавы на дополнительные занятия в школе. Однако, Рустем Копеев к этому вопросу отнесся ответственно. Семиклассник признаётся, пробелы в знаниях дистанционка всё же оставила. И восполнить их во время каникул Рустем считает одной из главных задач.

Рустем Копеев, учащийся СШ №4:

— Проблемы были с подключением, всё это требовало времени. И в этот момент тратилось время урока. Это было максимально неудобно, потому что все эти знания проходили мимо меня. Я всё это не мог повторить. И это хорошая возможность, чтобы восполнить то, что я пропустил.

Хорошая возможность и для юных спортсменов. Летняя школа также будет работать по направлению олимпийского резерва. Основные занятия, такие как математика, языки и история, планируется проводить по определённому расписанию, индивидуальными они будут только по выборным предметам.

Гафура Бустекова, директор СШ №4:

— Идёт сбор заявлений. Это добровольно. Родители подают заявления, выбирают предмет, и по желанию ребята будут посещать эти площадки.

За один день в СШ №4 уже подали порядка 20-ти заявлений. Всего летними школами планируют охватить почти 7 тысяч юных североказахстанцев, из них 600 ребят — из олимпийского резерва.

Жанель Бисенбаева