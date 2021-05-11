Линейные полицейские поздравили ветерана войны Александра Тищенко с годовщиной Великой Победы

Фронтовик участвовал в освобождении блокадного Ленинграда. Вёл бои за Кёнигсберг, ныне Калининград. Победу встретил на границе. Домой вернулся только в 50-м. После войны почти 30 лет посвятил службе в линейном отделе полиции. В честь праздника оркестр Военного Института Национальной гвардии организовал концерт у окна дома ветерана. Прозвучали всем известные мелодии, а на глазах у Александра Александровича проступили слёзы в память о тех, кого уже давно нет рядом…

Александр Тищенко — ветеран Великой Отечественной войны:

— Красную звезду я получил в 1944 году, когда прорывали блокаду. В блокаде город Ленинград был 900 дней. 3 года. В армии я был спортсменом. Меня наградили золотом за физкультуру и спорт. Я был «живым» человеком. На пограничной заставе был старшиной.

Айгерим Мукашева