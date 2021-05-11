Куда могут обратиться жители СКО с медицинскими вопросами и проблемами

Это служба поддержки пациентов Кызылжарской районной больницы. Задача специалистов — быстро реагировать на проблемы населения, которые могут возникнуть в приёмной покое или в кабинете у врача. С жалобами на лекарственное обеспечение сельчане тоже идут сюда.

Жанар Какимова, и.о. заместителя главного врача Кызылжарской районной больницы:

— За 2020 год службой поддержки пациентов было рассмотрено 69 обращений, 44 письменных, 25 устных. По результатам рассмотрения обращений 19 из них были обоснованными и 40 необоснованными. В ходе рассмотрения обращений выявляются часто встречающие проблемы, по которым в дальнейшем ведется работа по их устранению и недопущению.

А если лечение не помогло, а навредило. Тогда рассмотрением жалобы займется специальная комиссия по внутреннему аудиту. За пациентом также остается право обратиться в областное управление здравоохранения или в фонд обязательного медицинского страхования, если проблема имеет к нему отношение.

Карлыгаш Ильясова, руководитель отдела по информированию и рассмотрению обращений НАО «ФСМС» по СКО:

— В основном чаще городские поликлиники обращаются. Сельское население у нас, некоторым не доступны мобильные приложения, скачивания не на таком уровне, где-то нет интернета, мы понимаем.

Понимают и стараются держать обратную связь с людьми. Фонд добивается, чтобы они получали от медицинских организаций полные ответы на свои вопросы, а не формальные отписки.

Карлыгаш Ильясова, руководитель отдела по информированию и рассмотрению обращений НАО «ФСМС» по СКО:

— Есть несколько каналов обратной связи фонда медицинского страхования, но, в первую очередь это контакт — центр 1406, который работает круглосуточно. Есть мобильное приложение «Qoldau 24/7». Кроме того, есть еще удобные каналы связи через фонд медицинского страхования, можно через телеграмм бот Saqtandyrubot.

С начала года в фонд социального медицинского страхования обратились 69 североказахстанцев. Для удобства населения здесь с 2020 года работает кабинет приема граждан. Его посетили свыше 300 человек.

Дарья Пышмынцева