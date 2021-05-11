Две страшные аварии с летальным исходом произошли за сутки в регионе

Правоохранительные органы

21:51 11 Мая 2021

За рулем грузовика находился уроженец Кызылжарского района 1980 года рождения. Медицинское освидетельствование показало, что водитель мотоблока находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП он получил телесные повреждения, а его пассажир позже скончался в районной больнице. Данный факт внесен в Единый реестр досудебного расследования, назначены необходимые экспертизы. Вторая авария произошла на 387-м километре автодороги «Петропавловск-Нур-Султан» возле села Келлеровки.

Женис Темирбеков, заместитель начальника управления дознания ДП СКО:

— Жительница Акмолинской области 1975 года рождения управляла машиной Deawoo ravon, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с прицепами, ехавшим навстречу автомашины марки «МАСС» под управлением жителя города Петропавловска 1975 г.р. В результате ДТП водитель автомашины Deawoo от полученных травм скончалась на месте происшествия. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 345 УК РК, назначены необходимые экспертизы.

 

Анастасия Остертак

 

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