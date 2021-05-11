84 петропавловца обратились в полицию через мобильное приложение «102»

Правоохранительные органы

21:49 11 Мая 2021

В работе ЦОУ это пока пилотный проект. Сервис МВД позволяет обратиться в полицию в любом формате: от текстового сообщения с прикреплением фото- и видеоматериалов до аудио- и видеозвонка. А геолокация определит местоположение пользователя. Кнопка «SOS» предполагает немедленный выезд патруля по геолокации сигнала. Скачать приложение «102» может любой желающий. Это бесплатно. Стоит отметить, с начала года на пульт «102» поступило около 53 тысяч сообщений. Каждый пятый требовал немедленного реагирования.

 Айгерим Мукашева

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