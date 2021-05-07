Преображение Военного института НГ РК

Преображение Военного института! Пару дней назад на территории учебного заведения начали строительство нового комплекса. Там возведут учебный корпус, казарму и спортивный зал. Кроме того, продолжат ремонтировать имеющиеся здания.

Спасти заложников, обезвредить террористов. Этот симулятор — мечта любого геймера. Вот и наш оператор не удержался. Но курсанты военного института сюда приходят не играть, а оттачивать навыки стрельбы. Раньше это делали в поле, сейчас вот в таком тире, благодаря которому за год на боеприпасах сэкономили 6 млн тенге. Стрельбище находится в здании, которое отремонтировали в рамках комплексного плана развития нашей области.

Бауржан Абжанов, начальник Военного института НГ РК:

— Это помещение раньше было складом вещевого имущества. В связи с тем, что у нас не хватало лабораторий, чтобы готовить практически личный состав курсантов, который обучается здесь, принято было решение, чтобы провести здесь реконструкцию и установить многофункциональные тренажеры.

В прошлом году отремонтировали столовую и лабораторию. Это обошлось в полмиллиарда тенге. В 2021 выделили столько же. Поменяют кровлю 6 зданий института, утеплят стены, поменяют окна и приведут в порядок инженерные сети.

Тахир Исламов, заместитель начальника Военного института НГ РК:

— Военный институт расположен в нетиповых зданиях 1976 года постройки. Это здание бывшего сельхозтехникума. На сегодняшний день курсанты расположены с нарушением санитарных норм.



Речь о двух казармах, в которых проживают будущие защитники страны. По нормам на одного курсанта должно быть 12 квадратных метров. По факту же здесь только 7. Понятно, что студентам тесновато. Проблему решат кардинально. Построят новую казарму.

К работе приступили пару дней назад. Сейчас роют котлован. До конца этого года должны возвести каркас казармы. А когда достроят, туда заселят 660 курсантов. Ещё больше 200 — останутся в старых общежитиях, где, конечно, станет просторнее. Кроме того, здесь появятся новый учебный корпус и спортзал. Получится большой и современный военный городок. Комплекс возведут к марту 2023 года. Вложат свыше 9 млрд тенге в рамках комплексного плана развития СКО. Благодаря ему преобразятся и другие учебные заведения. Кумар Аксакалов отметил, что стоит задача, сделать Петропавловск — молодёжным городом.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Что для этого делается? Модернизируется наш госуниверситет им. М.Козыбаева. Существенные будут выделены средства для укрепления материально-технической базы. Будут отремонтированы учебные здания и общежития. Строятся сейчас два дополнительных общежития на 1200 мест. В этом году начнём, на будущий закончим.



А учебно-лабораторный корпус откроют уже в этом году. В нём будет свыше 70 лабораторий, оснащённых самым современным оборудованием. Помимо этого, в СК появится новый университет. Он будет работать по принципу Назарбаевского вуза. Таких в стране откроют два: в Шымкенте и Петропавловске.

Айгерим Мукашевой