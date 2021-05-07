ДГД по СКО участвует в пилотном проекте администрирования налогоплательщиков

Оплатить налоги быстро через e-Salyq Azamat. Мобильное приложение помогает казахстанцам экономить свое время и не тратить его на заполнение множества документов. Подробно о преимуществах цифровой разработки на брифинге региональной службы центральных коммуникаций рассказал заместитель руководителя областного департамента государственных доходов.

Среди преимуществ приложения Мурат Мухамеджанов выделил возможность пользователей оплачивать налоги за несколько минут, а не 2-3 дня, как это было раньше. Свои заявки при необходимости они могут корректировать, а также просматривать суммы начисленного индивидуального подоходного налога, пенсионных взносов, обязательных социальных отчислений, в том числе на медицинское страхование. Также на брифинге заместитель руководителя областного департамента государственных доходов рассказал о пилотном проекте по администрированию налогоплательщиков. Его особенность в визуальном осмотре, в котором будут задействованы видео — и фотофиксации. Например, так контролирующий орган сможет проверить, как предприниматели работают с POS-терминалами, если, конечно, они у них есть. Под визуальный осмотр в рамках пилотного проекта попадают категории налогоплательщиков, занимающихся оптовой или розничной торговлей на территории крытых рынков, торговых домов, магазинов и павильонов.

Дарья Пышмынцева