В ТОО «Кызылжар су» в честь ветеранов посадили ели

Аллею Славы на территории ТОО «Кызылжар су» пополнили 12 елей. Всего их здесь около 50-ти. Их высадили работники предприятия вместе с ветеранами труда. Это ежегодная традиция перед 9 мая. Каждое деревце именное. Всего на водообеспечивающем предприятии более 300 ветеранов труда, 21 из которых — дети войны.

Эти строки Тамара Кравченко посвятила своему отцу. Глава семейства Василий Иосифович отправился на фронт в июле 1941-го, служил в 314-ой стрелковой дивизии разведчиком-наблюдателем. Он прошёл всю войну, вернулся к родным в 45-м. Награжден медалями «За отвагу», «За победу освобождения Ленинграда», «За боевые заслуги» и Орденом «Великой Отечественной войны».

Тамара Кравченко — дочь фронтовика:

— Присылал нам фотографии. Есть альбом,специально сделали для потомков. Чтим всей семьей. Я думаю, это останется на долгие годы, где его фотографии подписаны такими словами, как — будто человек не находится в ужасных военных условиях. Приятно было бы перечитывать всё.



На водообеспечивающем предприятии насчитывается более 300 ветеранов труда, среди них 21 человек — это дети войны. Накануне великого праздника — Дня Победы здесь почтили память героев и по традиции посадили ели на аллее Славы.

Альбина Аверина — председатель совета ветеранов ТОО «Кызылжар су»:

— Мы их чествуем. Мы их встречаем на предприятии. У нас есть памятник участников войны. Это наш знаменитый казахстанец Кошкарбай и россиянин. Мы ежегодно возлагаем цветы и приходим на нашу аллею, которую создали четыре года назад, где садим ели в честь наших дорогих ветеранов.

Высадили 12 саженцев. Всего здесь около 50-ти елей. Каждое деревце -именное.

Алишер Ашимов