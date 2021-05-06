В Парке Победы высаживают цветы

В Петропавловске приступили к посадке цветов. Первые яркие клумбы появились в Парке Победы. До 1 июня цветниками украсят остальные парки и городские улицы.

Работа кипит с 9 утра. На клумбах в Парке Победы трудится бригада из 15 человек. Одни делают лунки, другие высаживают цветы. Петунья, сальвия, шафран. Рассаду привезли из теплицы «Коммунхоза».

Елена Широкорядова-техник-озеленитель ТОО «Коммунхоз»:

— Начали мы с 4 мая садить. Где-то к 8-му, думаю, закончим. Мы так рассчитываем. Может даже к 7-му.

Каждый год мы садим такие цветы, которые приживаются у нас. И также мы в этом году решили попробовать многолетние цветы высадить. Будете наблюдать их по городу.



Украсят цветниками все парки, городские улицы, в том числе и Конституции Казахстана, не оставят без внимания территорию озера Пёстрого. Помимо этого на 35 улицах Петропавловска высадят более тысячи саженцев деревьев.

Асем Айтулова — пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г. Петропавловска:

— Также 13 394 погонных метра живой изгороди. Сейчас работы выполнено на 50%. До конца мая все планируется завершить. Посадка цветов завершится до 1 июня.



После Парка Победы следующая на очереди улица Конституции Казахстана. Скоро и там появятся красочные цветочные клумбы.

Анастасия Остертак.