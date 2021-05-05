В Петропавловское и Сергеевское водохранилища запустили порядка 40 млн мальков сиговых пород рыб

Порядка 45 млн тенге выделили на зарыбление водоемов СК. В городском рыбопитомнике вырастили очередную партию мальков сиговых пород рыб. 44 милиона. Всех их выпустят в Сергеевское и Петропавловское водохранилища. Своей очереди ждёт сиголетка карпа.

Это мальки сиговых пород рыб. Позади полгода кропотливой работы. Икру начинают заготавливать с конца ноября. Помещают в инкубационный цех и на протяжении всего периода рыбоводы круглосуточно за ней следят. С приходом весны, когда температура воды становится комфортной и достигает 6 градусов, личинки начинают выклёвываться. И уже сегодня они готовы к отправке в естественную среду.

Анастасия Молоткова, заведующая инкубационным цехом Петропавловского рыбопитомника:

— В Петропавловском рыбопитомнике началось выполнение государственного заказа. Зарыбление Петропавловского, Сергеевского водохранилищ личинкой сиговых видов рыб. В данный момент что мы делаем… У нас в тазу личинка. Нам нужно узнать, сколько тысяч штук в 10литровом тазу. Чтобы, узнать сколько в тазу личинок, нам нужно узнать сколько в 100 мл. Берем ёмкость и равномерно собираем личинки.

Содержимое разливают по прозрачным сосудам и уже там вручную считают личинки. В 100 миллилитрах, к примеру, тысяча штук. Всего из здесь 44 млн. Большую часть отправят в Сергеевское водохранилище, и только 10 — в Петропавловское.

Рустам Жанабаев, и.о. директора Петропавловского рыбопитомника:

— К сиговым породам рыбы в нашем регионе относится пелядь, сиг, рипус. Это 3 вида, которые обитают в нашем регионе. 0-22 На это из государственного бюджета было выделено порядка 45 млн тенге.

По плану в сентябре начнется зарыбление двух водохраналищ сиголеткой карпа.

Анастасия Остертак