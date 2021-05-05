Выставка исторического оружия открылась в музейном комплексе «Резиденция Абылай хана»

Выставка исторического оружия в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне открылась в музейном комплексе «Резиденция Абылай хана». Она будет работать до 11 мая.

Новые экспонаты музей приобрел у местного мастера, чтобы пополнить свою коллекцию. В ней сейчас 20 единиц оружия, 5 из которых — подлинные. Среди новинок ножи, которые кочевники в основном использовали в быту, а также необычные сабли и мечи. Среди них «Акинак». Это традиционное оружие правителей, которое появилось в 5 веке до нашей эры. Оно отличается своей необычной формой. Есть на выставке и экспонаты более позднего исторического периода.

Бауржан Жунусов, руководитель научно-исследовательского отдела музейного комплекса «Резиденция Абылай хана»:



— Меч «Зульфикар». Его называют саблей ислама, потому что она принадлежала пророку Мухаммеду. Он любил оружие. Его у него было 9 видов. Каждое имело свое название. И вот одним из любимых видов оружия была сабля «Зульфикар».

Дарья Пышмынцева