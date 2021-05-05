В СКО доставили вакцину «HayatVax» из ОАЭ

В СК ослабляют карантинные ограничения. С 5 мая ряд объектов изменит часы работы. Точки общепита встречать гостей могут до 2 ночи, а торговые центры и дома без ограничений по времени.

Инфекционные стационары области сейчас заполнены на треть. Лечение там получают 214 североказахстанцев. Эпидситуацию медики и санврачи называют стабильной. За сутки положительный результат теста на коронавирус получили 13 жителей области. За 7 дней заболеваемость в регионе снижена на 34%. Две недели как СК находится в «зелёной» зоне. Потому с 5 мая начинает действовать новое постановление.

Асет Жуматаев, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:



— Продлено время работы для объектов общественного питания до 2 часов ночи, разрешена работа летних площадок с 7 до 2.00 часов при заполняемости до 50%, но не более 50 мест. Разрешена работа при заполняемости не более 30% боулингов и компьютерных клубов .



Снимают ограничения по времени для объектов торговли продовольственными и непродовольственными товарами, торговых домов и сетей, ТРЦ. Ряд послаблений действует и для тех, кто получил оба компонента вакцины. Им не нужна справка ПЦР-исследования при пересечении границы, плановой госпитализации. И даже если привитый человек оказался в числе контактных, на домашний карантин его не посадят. А ещё получивших вакцину могут не переводить на дистанционку. Ну, а бонус это или нет, каждый решит сам. Ощутить эти преимущества и немного приблизиться к докарантинной жизни могут свыше 15 тысяч североказахстанцев. Они получили оба компонента вакцины «Спутник V». Казахстанский «QazVac» разработали позже. Его получили пока только 815 жителей области. А с 6 мая тем, кто прививку ещё не получил, выбор предстоит сделать между тремя вакцинами.

Кумар Кусемисов, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:

— Буквально сегодня в медорганизации области поступила третья вакцина «HayatVax». Производство ОАЭ. В область поступило 13 тысяч доз. Все они распределены между медорганизациями. С завтрашнего дня они приступят к вакцинации тремя вакцинами.



Поставить прививку можно в поликлиниках, некоторых торговых и культурных объектах. А теперь ещё и… во дворе. По Петропавловску будут курсировать три передвижных прививочных пункта. Выбрали три локации: центральный парк, «Береке» и 20 мкр.

Айгерим Мукашева