Синоптики дали прогноз погоды на май месяц

Вместе с последним весенним месяцем в СК пришло долгожданное тепло…

В начале мая столбик термометра будет держаться на отметке 20-25 градусов тепла. В середине месяца ожидается повышение температуры воздуха ночью до 10-15-ти тепла, днем до +23-28-ми. В «Казгидромете» прогнозируют и осадки. Их за месяц выпадет около нормы, это 28-38 мм. Ожидается также ветер 15-20 м/с.

Гульзат Газизова, руководитель отдела метеопрогнозов филиала «Казгидромет» по СКО:

— В третьей декаде предполагается колебание температуры воздуха ночью от 10-15 тепла до 5-10 тепла. На юго-западе области 13 тепла, днем от 23-28 тепла до 17-22 тепла. В самом конце декады ожидается понижение температуры воздуха ночью до 0-5 тепла, днем до 13-18 тепла.

Алишер Ашимов