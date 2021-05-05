Шунгит будут добывать в Акжарском районе

Племенной репродуктор на 2,5 тысячи голов возводят в Акжарском районе. Строительство начали в прошлом году, завершат к концу текущего. О развитии животноводства и района в целом говорил его аким Канат Калиев. Он был первым, кто отчитался на площадке региональной службы коммуникаций. Подвел итоги года, а главное, озвучил планы на будущее. Там и про развитие инфраструктуры, и про новый виток в горнодобывающей сфере.

Шунгит будут добывать в СК. В Акжарском районе сейчас работает предприятие, которое планирует уже в 2021 году «поднять» 200 тысяч кубов этой породы. В апреле приступили к вскрышным работам. Параллельно там строят дома для переселенцев и сотрудников предприятия, возводят офис и торговый центр в селе Талшик. Их, надо отметить, строят куда более быстрыми темпами, чем физкультурно-оздоровительный комплекс, первый камень которого заложили ещё в августе 2019 года. Но, подрядчик до сих пор не может сдать объект.

Канат Калиев, аким Акжарского района:

— Сейчас подрядчик на участке ничего не делает. Судебный исполнитель арестовал его счета и имущество. Также у него будет запрет на регистрацию и перерегистрацию как юридического лица. Но, когда закончится строительство, зависит от подрядчика. Думаем, что к концу года он сдаст объект.



В общем, парадоксальная ситуация сложилась с этим спорткомплексом. Сейчас стройка «заморожена». Главное, чтобы с центральной котельной такого не произошло. В сроки укладываются, идут по графику. Планируют, что уже этой осенью часть объектов в Талшике будет иметь центральное теплоснабжение.

Канат Калиев, аким Акжарского района:

— Подключим 191 квартиру, это 21 многоквартирный жилой дом, 1 малосемейное общежитие, 14 социальных объектов.



Решат и некоторые проблемы с водоснабжением. В этом году отремонтируют разводящие сети в 4 сёлах. Проложат 14,5 км труб, что позволит 300 семьям завести воду в дом. Для этого выделили 107 млн тенге. Продолжат и ремонтные работы на дорогах. В прошлом году для того, чтобы привести в порядок 37 км полотна, выделили свыше млрд тенге. Не меньше потратят на акжарские дороги и в этом году.



Канат Калиев, аким Акжарского района:

— В этом году будет проведен капитальный ремонт автодороги областного значения «Казгородок-Горьковское» на участке между селами Даут и Ленинградское на сумму 1,1 млрд. тг. Будет отремонтировано 12 км дороги. В рамках государственной программы «Ауыл ел бесігі» охватят средним и текущим ремонтами внутрипоселковые дороги в селах Талшик, Ленинградское, Байтус, Кулыколь на общую сумму 75 млн тенге.



В докладе Каната Калиева село Талшик звучало очень часто. Действительно, райцентр ждут большие перемены. Там и на инфраструктуру не поскупились. Во многом благодаря производствам, которые в селе запускают. И горнодобывающие, и сельскохозяйственные. На территории Талшикского сельского округа идёт строительство племенного репродуктора на 2500 голов породы абердин-ангус. Откроют в конце года.

Канат Калиев, аким Акжарского района:

— Также в 2021 году планируется строительство молочно-товарной фермы на 600 голов КРС ТОО «Ортак-Сауда», в 2022 году планирует начать строительство МТФ на 600 голов КРС КХ «Кусумус».



Большие планы у акжарцев в отрасли овцеводства. Пять хозяйств в этом году планируют приобрести скот, сейчас готовят документацию.

Айгерим Мукашева