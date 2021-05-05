Члены областного совета ветеранов навещают тружеников тыла

Ребенок войны. Когда началась Великая Отечественная, Ескендиру Нурымову было 9 лет. Вместе с другими односельчанами он стал тружеником тыла, делал все возможное, чтобы помочь тем, кто отдавал свои жизни на фронтах Второй мировой войны. В канун Дня Победы пенсионера навестили члены областного совета ветеранов.

Черные как уголь волосы и карие глаза. Глядя в альбом с фотографиями, Ескендир Нурымов с трудом узнаёт себя. На снимках он ещё совсем юнец. Сейчас, в свои 89 пенсионер, который больше 40 лет проработал учителем математики, был заместителем директора школы в Николаевке, говорит, что в душе чувствует себя молодым. А еще Ескендир Нурымов хорошо помнит, как принимал каждое важное для себя решение. Например, дело всей жизни выбрал, когда был еще мальчишкой.

Ескендир Нурымов, труженик тыла:

— Я все время наблюдал, что говорит учитель, что пишет на доске, если ее можно так назвать. А, когда он заканчивал, я звал своих сверстников: «Пойдем ко мне, я буду вас учить».

Поколение Ескендира Нурымова нельзя назвать избалованным. В школу вместе со сверстниками он ходил пешком. 15 км в одну сторону, столько же в другую. Как и все дети войны, быстро повзрослел. В годы Великой Отечественной он трудился наравне с взрослыми. Вместе с теми, кто остался в тылу, работал в поле от заката до рассвета, чтобы сделать для фронта все возможное.

Ескендир Нурымов, труженик тыла:

— Два пацана как раз и гнали на 6 быках комбайн. Комбайнер сверху стоял и кричал на нас. Такая техника там долго не работала, ломалась быстро. Никогда войны не выигрывают без твердого и надежного тыла. Работали все дети моего возраста, за станками стояли, делали корпусы для бомб. Старший брат с войны не вернулся, второй двоюродный брат вернулся, он 4 года был среди партизан.



Преподаватель с многолетним стажем вышел на пенсию в 1994 году. Последние несколько лет по состоянию здоровья из дома Ескендир Нурымов не выходит. Общается в основном только с родными. Гостей в своем доме пенсионер всегда очень рад видеть.

Бейбут Абилев, заместитель председателя областного Совета ветеранов:

— В рамках республиканской акции «Марафон добрых дел» по инициативе областного совета ветеранов мы посещаем ветеранов тыла. По возможности мы оказываем им свою посильную помощь в виде продуктового набора, который заработан на субботнике 24 апреля текущего года.

Всего в СКО живут 5600 тружеников тыла. Из них 136 человек в годы Второй мировой за свой труд и вклад в общую Победу получили награды различных достоинств.

Анастасия Остертак