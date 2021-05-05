2 этап интеллектуальной олимпиады «Мың бала»

Стартовал второй этап национальной республиканской олимпиады «Мың бала» для учащихся 5 – 6 классов сельских школ. I этап проходил со 2 по 10 апреля в онлайн- формате.

По итогам тестирования во второй этап прошли 167 человек , из которых 35 — это пятиклассники, победители олимпиады 2020 года, которая проходила в Кокшетау и нашем городе на базе Назарбаев Интеллектуальной школы. В этом году II этап пройдет в офлайн-режиме в центрах тестирования «Ustudy» Петропавловска, Тайынши и села Новоишимского с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.



Гульмира Каримова — руководитель управления образования СКО:

— Победители олимпиады получат возможность обучаться в ведущих школах страны для одаренных детей: республиканской физико-математической школе, специальных школах «Білім-Инновация»,«Дарын» и онлайн-школе birge oqý Академии Елбасы.

