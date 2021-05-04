Жители микрорайона «Саяхат» в Бескольком сельском округе просят о помощи

Устали быть заложниками зловония. Жители одного из микрорайонов Бескольского сельского округа вынуждены терпеть неприятный запах. Он исходит от водоёма, рядом с которым они живут, там же развернулась большая стихийная свалка.

— Особенно, когда ветер меняет направление, запахи такие идут. Жена белье вешает вечером, утром его нужно прополоснуть обязательно, потому что запах.

— Утром и вечером мимо моего дома проезжают машины, которые сливают нечистоты. От них здесь пыль стоит столбом, про ароматы на нашем районе молчу. Ладно, мы взрослые, а дети как? За их здоровье переживаем, но сделать ничего не можем.

Менять ситуацию в свою пользу жители микрорайона «Саяхат» в Бескольком сельском округе пытались. Приглашали различные инстанции, но, специалисты лишь разводили руками. И объясняли, что «ароматный» отстойник перенести будет сложно и дорого. Почему жилые дома находятся так близко к нему? Вопрос отдельный и без ответа. А вот и сам «запашистый» водоём во всей красе. Повсюду залежи мусора и специальная техника.

Представитель областного департамента экологии объяснил, что официальное разрешение на слив нечистот в пруд-испаритель есть только у местного ТОО «Жигер». А что это за транспорт, который периодически здесь курсирует, Асхат Мапенов не знает. Как и то, кто несет ответственность за всю эту территорию «невероятной красоты», которая находится очень близко к областному центру.

Асхат Мапенов, руководитель отдела департамента экологии по СКО:

— В прошлом году мы только направляли официальные письма, потому что в компетенцию департамента не входит меры реагирования на данные мероприятия. В соответствии с правилами благоустройства отвечает местный исполнительный орган и органы внутренних дел, так как нарушаются правила благоустройства, и за это предусматривается административная ответственность по статье 505-й.

По закону областной департамент экологии может заниматься только проверками и контролем. Очевидно, пока, эти меры эффективных результатов не дали. За проблемой пристально следят и североказахстанские борцы с коррупцией. Они целиком и полностью на стороне местных жителей, которые стали заложниками нечистот.

Руслан Асаубаев, руководитель филиала РОО «Первый антикоррупционный медиа центр» СКО:

— Сделали запрос официальный написали на департамент экологии, чтобы они сделали предписание, провели все проверки, установили факты, есть ли нарушения или нет. Были официальные запросы на местные исполнительные органы, который еще в 2019 году подтвердил, что официальное место для сброса нечистот на территории Кызылжарского района отсутствует.



Получается какая-то путаница. Разобраться в ней могли бы помочь представители местных исполнительных органов, но от интервью они отказались. Интересно, как в этом же сельском округе планируют решить «мусорный» вопрос. Стихийная свалка в нем тоже большая и серьезная проблема.

Руслан Асаубаев, руководитель филиала РОО «Первый антикоррупционный медиа центр» СКО:

— На сегодня местный акимат района сделал запрос, они пытаются ее узаконить, получить все документы. Но сегодня встает вопрос, это будет ТБО или под переработку, под нее легче получить документы. Сегодня этот вопрос рассматривается, но пока еще точка не поставлена.



Дарья Пышмынцева