Великая Отечественная война глазами ветерана Николая Дёмина

Мёрзли в окопах, проходили тысячи километров пешком, попадали под пули и снаряды. В годы ВОВ на фронт ушли больше 70 тысяч североказахстанцев. Многие из них так и не вернулись. Сегодня в регионе проживают 27 ветеранов. Один из них — 96-летний Николай Дёмин.

Николай Дёмин, ветеран Великой Отечественной войны:Он говорит:

— Вам еще 17-ти лет нет?

Я говорю:

— Нет, мне в декабре будет.

Он спрашивает:

— И как мне же теперь быть?

На что я ответил:

— Товарищ майор, нам надо на фронте быть. У нас была мечта — попасть на фронт.



Так 16-летнего Николая Дёмина записали как добровольца. После 5-ти месяцев в учебном полку, в апреле 44-ого парень увидел фронт. Встретил он юношу разрушенным городом, облик которого изменили обстрелы и бомбардировки. Дальше — тысячи километров пешком, между делом — привалы. На одном из таких Николай Иванович увидел надпись, которая на протяжении всей войны поднимала дух, помогала не опускать руки.

Николай Дёмин, ветеран Великой Отечественной войны:



— Я сел, привалился и сразу уснул. Потом слышу, говорят подъём, кухня пришла. Я встал и смотрю, передо мной здоровенная сосна и на ней листок приколотый. Я подошел, посмотрел, там написано, что на войне дорога каждая секунда и, если ты хочешь выжить, убей врага.



Был везде, говорит Николай Иванович. Никогда не забудет освобождение одного из северных городов Литвы — Шауляй. Там на его глазах погиб командир взвода, позже он и сам получил первое ранение. На восстановление у ветерана было не больше месяца. После чего «группу выздоровевших» отправили в танковые войска.

Николай Дёмин, ветеран Великой Отечественной войны:



— Когда мы были пацанами, был кинотеатр «Октябрь». Смотрели киносборники. Смотришь, а там танки горят. И мы думали, как это, он же железный. А когда самим пришлось поучаствовать, то поняли, что может.

Не забудет Николай Иванович и поляну, на которой после очередного боя воронкой лежали убитые солдаты. Сняв шлемы, опустив голову, они на минуту остановились. А после снова пошли в бой.

О том, что война закончилась, Николай Иванович узнал в Прибалтике. Долгожданное слово «Победа» неустанно выкрикивала проходящая мимо пехота. Тут началась стрельба, наконец, от радости. «Только из пушек не стреляйте!», — с улыбкой вспоминает ветеран слова командира.

Жанель Бисенбаева