В центральной городской библиотеке им. И.Шухова организовали вечер памяти, посвященный празднованию Дня Победы

«Войны священные страницы». Вечер памяти, посвященный Дню Победы, организовали в центральной городской библиотеке им. И.Шухова и городской совет ветеранов. На эту встречу пришли труженики тыла, участники Великой Отечественной войны и военных действий в Афганистане.

Сложное и драматичное событие для нашей Родины. Оно унесло миллионы жизней в кровавой и беспощадной войне. Василий Макиенко призвался в армию 17-летним юношей. Служил вместе с отцом. Правда, в разных полках. Глава семьи служил в 37-ом запасном стрелковом полку, а его сын — в 44-ом. О тяжелых и страшных годах Василий Васильевич вспоминает часто.

Василий Макиенко — участник Великой Отечественной войны:



— В начале 44-го года меня отправили на фронт в Беларусь. Я попал в 142-ой стрелковый полк. Это мы попали уже в переломный период. Когда наша советская Красная армия имела превосходство и гнала немцев без безостановочно. Закончили мы войну в Кенинсбург

Невозможно забыть и Афганскую войну. Девять лет день за днем умирали солдаты. Война была самой трудной для наших солдат. Евгений Щербаков призывался отдавать долг Родине в 1983-м. Практически сразу его отправили в зону боевых действий. Сегодня Евгения Васильевича наградили памятным знаком «За участие в Панджшерской операции». Эта награда для него особенно важна — она напоминает о погибших сослуживцах.

Евгений Щербак — участник военных действий в Афганистане:

— Весной 84-го года началась общевойсковая-армейская операция «Панджшер». Наш полк 682-ой был одним из первых, кто заходил в это панджшерское ущелье 30 апреля 1984 года шли самые ожесточённые бои. В этот день погиб полностью один батальон под командованием капитана Королёва.



Участники мероприятия рассмотрели вопросы сохранения памяти о подвиге советских солдат в Великой Отечественной войне, воспитания патриотизма, уважения к ветеранам.

Жангельды Тажин — председатель городского Совета ветеранов:

— Благодаря Победе мы добились независимости. Сегодня мы отмечаем 30-летие нашей страны. Если бы не такая Великая Победа, кто бы знал, каким было бы будущее нашего государства? Поэтому, мы должны пробудить в подрастающем поколении патриотизм и уважение к ветеранам Великой Отечественной войны.



Здесь же организовали фото-выставку «В минуты затишья». А еще прозвучали душевные песни в исполнении Ирины Маркиной. Они передали атмосферу тяжелых и сложных времен.

Алишер Ашимов