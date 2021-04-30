В Петропавловске прошла ярмарка вакансий

Врачи, строители, преподаватели, электрики. В областном русском драматическом театре им.Н. Погодина прошла очередная ярмарка вакансий. На бирже труда 20 работодателей представили более 400 предложений.

53-летний Амангельды Жумагалиев долгое время работал на ПЗТМ. Не так давно решил сменить рабочую обстановку. Сейчас ищет подходящую вакансию. Для этого и пришёл на ярмарку. Говорит, выбор большой, без работы точно не останется.



Амангельды Жумагалиев, житель г. Петропавловска:

— Хотелось бы найти работу по профессии. С этой целью и пришёл сюда.

— На какую зарплату рассчитываете? — На заводах, наверное, больше 150 тысяч тенге нигде нет. Хотелось бы получать 200 тысяч.



На ярмарке вакансий- 20 работодателей, которым здесь и сейчас нужны специалисты. Кадры необходимы и Петропавловскому электротехническому заводу. Новое предприятие в областном центре запустят летом.



Лаура Айшева, офис-менеджер ТОО «Петропавловский электротехнический завод»

— Планируется создать около 300 рабочих мест. Нужны операторы станков, электрики, фрезеровщики и т.д. На данный момент ведем набор резюме. Как только завод запустят, мы начнём обзванивать претендентов.

Образование, медицина, строительство, сфера услуг. На ярмарке вакансий представили 400 предложений о работе.

Юлия Биржанова – заместитель руководителя отдела занятости и социальных программ г.Петропавловска:

— Думаю, эффект ярмарки вакансий будет положительным. С прошлой недели практикуем ярмарки вакансий в прямых эфирах соцсетей. 26 апреля провели пробный эфир. Подключили 3 работодателя. Порядка 800 человек заинтересовались.



Это 9-я по счёту ярмарка вакансий в этом году. В прошлый раз рабочие места нашли себе 20 человек.