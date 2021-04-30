Сотрудники и студенты Северо-Казахстанского университета им. М. Козыбаева проходят вакцинацию

В Северо-Казахстанском университете им. М. Козыбаева открылся прививочный пункт. Педагоги и студенты могут получить вакцину от коронавируса в стенах альма-матер. В первый день привились 80 человек.

В здравпункт университета с самого утра идут педагоги, чтобы получить прививку российской вакциной «Спутник-V». Заведующая кафедрой «Иностранные языки» Ирина Олькова пришла одна из первых. Говорит, когда собирали список добровольцев, долго не думала, сразу решила привиться.

Ирина Олькова, заведующая кафедрой «Иностранные языки» СКУ им. М. Козыбаева:

— Очень удобно, что это не нужно делать где-то далеко, не нужно идти в поликлинику. Это все у нас в университете, это очень хорошо. Делаю я это, потому что хочу быть более защищенной, хочется, чтобы иммунитет был, более уверенно себя чувствовать, меньше бояться.



В СКУ им. Манаша Козыбаева более тысячи специалистов и 7,5 тысяч студентов. На базе здравпункта открыли дополнительный прививочный пункт, часы его работы — с 9 утра до 17.00 часов. В первый день «укол здоровья» здесь получили почти 80 человек.

Салтанат Сактаганова — заведующая здравпунктом СКУ им. М.Козыбаева:

— Вакцинацию проводит 3 городская поликлиника. Все наши сотрудники с большим пониманием отнеслись к этому вопросу. Проявляют активность, желание привиться. Понимают, что на сегодня это просто необходимо всем. И я думаю, что в последующие дни проявят активность и наши студенты.



Среди тех, кто провакцинировался, и председатель правления — ректор вуза. Ерлан Шуланов предпочёл привиться отечественной вакциной «QazVac».

Анастасия Остертак