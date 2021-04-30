Чемпион Азии по греко-римской борьбе Айдос Султангали провел мастер-класс для юных спортсменов

Спорт

22:32 30 Апреля 2021

В Петропавловск приехал чемпион Азии по греко-римской борьбе Айдос Султангали. Он посетил специализированную школу-интернат-колледж областного олимпийского резерва, где начинал свою спортивную карьеру. Борец провел мастер-класс для воспитанников спортинтерната и поделился планами.

 

Айдос Султангали греко-римской борьбой занимается с детства. Этот вид спорта стал частью его жизни. Именно здесь борец начинал свою спортивную карьеру, учился стойкости и терпению. Сегодня он вернулся в родные стены, поделился своим опытом с будущими чемпионами, провел для них мастер-класс.

Айдос Султангали — чемпион Азии по греко-римской борьбе:

— Хочу сказать «спасибо» своим тренерам, преподавателям, которые на протяжении пяти лет давали наставления. Сегодня же я хочу провести для ребят тренировку, поделиться с ними своим опытом, показать несколько новых приёмов.

Им гордятся, его ставят в пример начинающим спортсменам. А они, в свою очередь, стараются быть похожими на своего кумира. Рад встрече с Айдосом и его тренер Сералы Кусаинов. Смышлённый и целеустремлённый. Именно таким себя тогда показал парень.

Сералы Кусаинов — тренер по греко-римской борьбе:

— Вообще, у спортсмена жизнь не простая. Это дисциплина, двухразовые тренировки, весогонка. Конечно же, это все сказывается. Это надо соблюдать, чтобы выигрывать золотые медали. Он терпел, старался. Сейчас это все оправдало. Сейчас он — мастер-спорта международного класса, член сборной РК.

Спортсмен планирует принять участие в Олимпийских играх в Токио. Дата проведения пока неизвестна. За право представлять честь нашей страны Айдос поборется со своим главным соперником — актюбинцем Мейрамбеком Айнагуловым.

Алишер Ашимов

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