Аллею межконфессионального согласия открыли в СКО

Аллею межконфессионального согласия открыли в парке Первого Президента. Это была инициатива религиозных объединений нашей области. Идею символично воплотили в жизнь накануне Дня единства народа Казахстана. Всего высадили 30 берёз, это отсылка к 30-летию Независимости.

30 лет мира и согласия. Казахстан на мировой арене известен как миролюбивое государство, на территории которого нет межнациональных распрей и войн. Таким может похвастать далеко не каждая страна. На самых печальных страницах истории Казахстана и насильственная депортация, и ссылки в лагеря. На территории нашей страны не по своей воле оказались представители десятков этносов и разных религий. В трудную минуту они и коренное население друг друга поддержали. На такой почве и зародилась крепкая дружба всех национальностей.

Гани Ныгыметов, заместитель акима СКО:



— То, что Казахстан — многонациональное государство, все хорошо знают. Нашим главным приоритетом не только государства, но и каждого гражданина должно быть сохранение этого согласия в обществе. Когда будет согласие и мир в нашем едином доме, будет процветание в перспективе.

Равные права у каждого вне зависимости от религиозной или этнической принадлежности. Это один из главных принципов нашей страны и СК в частности. В нашей области проживают представители более 100 этносов и 11 конфессий.

Владимир, епископ Петропавловской и Булаевской епархии:

— За все 30 лет ни одного противостояния между представителями и традиционных, и прочих религиозных объединений в нашей области никогда не было. Каждый руководитель религиозного объединения твёрдо знает и уверен, что все наши молитвы, труды и чаяния направлены на молитвы о будущем, близких и о нашем отечестве.



Кенжетай кажы Байкемелулы — главный имам областной центральной мечети «Кызылжар»:

— Никогда нельзя забывать об уважении к другому человеку. Ни одна религия в мире не призывает к ненависти к представителям другой конфессии. Это важно знать. Религия созидает и учит уважению. В нашей области так и есть. И пусть так и будет.



Разбить аллею межконфессионального согласия — инициатива религиозных объединений нашей области. Идея зародилась давно, а преддверие дня единства народа Казахстана стало отличным поводом воплотить её в жизнь. В парке высадили 30 саженцев берёз. Выглядят они сейчас, конечно, ещё не особо величественно. Но пройдёт 20 лет, говорят собравшиеся, и здесь будет густая берёзовая роща.

Айгерим Мукашева