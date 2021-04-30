Активисты АНК очистили берег озера Пёстрого от мусора

20 мешков мусора собрали активисты АНК с территории пляжа озера Пёстрого. Экологическую акцию посвятили 30-летию Независимости страны и предстоящему празднику Дня единства народа Казахстана. Участие в «большой уборке» приняли 30 человек.

Пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты, провода, жестяные банки. И это далеко не всё, что собрали на берегу водоёма активисты АНК. Сами ребята частенько здесь проводят своё свободное время, особенно летом. Чтобы в дальнейшем наслаждаться свежим воздухом и чистотой любимого пляжа, сегодня они приводят его территорию в порядок.

Валерия Стрельцова, активист АНК:

— В летний сезон мы с друзьями часто сюда ходим. И нужно убирать в первую очередь для себя.

Анна Пославская, активист АНК:

— Чаще всего идешь по городу и не красиво, что всё валяется. Лично я могу подобрать, мне не сложно. Если честно, даже некоторые, люди видя урну, не добрасывают до неё и оставляют мусор.



Общими силами добровольцы собрали 20 мешков мусора. После «большой уборки» ребята запустили флешмоб, посвященный 30-летию Независимости страны.



Динара Оразбаева, и.о. руководителя КГУ «Қоғамдық келісім» УВП акимата СКО:

— Эту экологическую акцию мы проводим под эгидой «Чистый город». Уже мы проводили несколько субботников, были и в парке Победы. Сейчас мы решили выбрать зону отдыха жителей СКО — озеро Пёстрое. Так как она является центром для молодёжи.



Вооружившись необходимым инвентарём, весь мусор ребята убрали за несколько часов. Они просят горожан не оставаться равнодушными и уделять время для проведения таких субботников.

Жанель Бисенбаева