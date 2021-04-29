В Петропавловске на улице Пушкина посадят 20 деревьев

С прошлого года в городе с применением новой немецкой технологии высадили почти 1000 деревьев. В этом году коммунальщики принялись озеленять 35 улиц. Сегодня вышли на участки возле областной больницы. Там высадят 20 насаждений.

Современные технологии позволяют посадить дерево за считанные секунды. Это «Оптимал 2000» — специальная машина для пересадки более крупных насаждений. Если соблюдать определенные требования по поливу и прочие нюансы, то приживаемость дерева стопроцентная.

Айдар Касенов — руководитель ИП «Касенов»:

— Мы продолжаем озеленение города. Идет механизированная посадка крупномерных деревьев. Около областной больницы планируется высадить около 20 штук. Пересаживаются деревья с закрытой корневой системой, корневой ком составляет 1,8 куб. метров. Все жизненно важные корни остаются живы с деревом и этих корней будет вполне достаточно, чтобы дерево питалось необходимыми элементами из почвы, грунта.

Работы проведут на 35 улицах Петропавловска. Высадят 1200 деревьев. Это сосны ели, тополь пирамидальный, липа. Их привезли из лесопитомников. Помимо этого появится 15 000 погонных метров живой изгороди.

Асем Айтулова — пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:



— В прошлом году по ул. Уалиханова были высажены крупномеры в количестве 103 штук. Они все полностью 100 процентов прижились, и поэтому в этом году продолжаем работы по посадке крупномеров.



Работы планируется закончить в конце мая, однако, уже сейчас горожане отмечают изменения.

— Благоустройство разве плохо? Как красиво становится! Самое главное, что все улицы зеленые, все красиво, все отлично. Всем нравится. Приехали гости к нам из Омска и говорят: «Какая красота!». Это же приятно.

— Позитивные изменения появились в благоустройстве нашего города. Недавно видел план реконструкции сквера за казахским театром и был там на субботнике. Очень инетересно. На самом деле то. Что я сейчас вижу. Зелень — это вообще хорошо, особенно в наших широтах и с нашим небольшим летом, это очень приятно и радует глаз.

Гюзель Закарья