Военного и госслужащего подозревают в коррупции в СК

Правоохранительные органы

22:02 29 Апреля 2021

Попались на взятке. В Петропавловске взяли под стражу руководителя городского отдела предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии.

Госслужащего подозревают в получении взятки в размере 150 тысяч тенге. Мужчину задержали прямо на рабочем месте. По словам борцов с коррупцией, кругленькую сумму он получил от директора охранного агентства. Взамен, используя свои полномочия, подписал акты выполненных работ. Детали преступления не разглашаются в интересах следствия. Ещё одно дело сотрудники ведомства сейчас ведут в отношении командира батальона Военного института Национальной Гвардии РК.

Нурлан Жахин, первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— Он подозревается в получении взятки от подчиненного в размере 30 тысяч тенге за разрешение выезда за пределы гарнизона вопреки запрету руководства. Подозреваемый водворён в ИВС УП г.Петропавловска. Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет вынесено судом.

Абай Альжанов

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