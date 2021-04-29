В микрорайоне «Береке» ведется строительство 6 многоэтажных домов

В микрорайоне «Береке» ведется строительство 6-ти домов. Каждый рассчитан на 100 квартир. Строительство многоэтажек обещают завершить до конца года. Новые квадратные метры получат граждане, которые стоят в очереди на жилье в городском акимате.

Микрорайон «Береке» активно застраивается. Дома появляются здесь один за другим. Только по улице Семашко возводят 6 многоэтажек. Вот этот многоквартирный дом по программе «Нұрлы Жер» строит компания «Құрылыс Сервис СК» . Трудятся здесь около 45 человек. Алтай Канапиянов — начальник участка. Он контролирует весь рабочий процесс.

Алтай Канапиянов, руководитель участка ТОО «Құрылыс Сервис СК»:

— Работа идёт полным ходом. Есть всё необходимое оборудование и материалы. Никаких претензий со стороны работников тоже нет. Своевременно получают заработную плату. Каждый день приходят новые специалисты. Для того, чтобы вовремя достроить дом на участке, требуется 70 человек.



Работы начались в ноябре прошлого года. На сегодня строители залили фундамент, завершили кладку первого этажа, приступили к перекрытию второго. На следующей неделе ждут 12 каменщиков из Павлодара.

Мурат Харсиев, учредитель компании ТОО «Құрылыс Сервис СК»:

— В этом году очень много строительных объектов. У нас хватает кадров, обучаем, берем с колледжей детей. Но сроки строительства такие, что с учениками быстро это не сделаешь, поэтому мы стараемся привлекать и людей со стажем.



Сдадут дом в конце этого года.

Анастасия Остертак