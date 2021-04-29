В СКО стартовал чемпионат по художественной гимнастике

Праздник красоты и грации. В СК стартовал чемпионат по художественной гимнастике, посвященный 30-летию Независимости страны. Турнир продлится два дня. Участие в нём принимают более 200 спортсменок в возрасте от 5 до 15 лет. Для некоторых девочек это первенство стало дебютным.

Яркие ленты, развевающиеся в воздухе, и мячи с обручами, плавно взлетающие под своды спортивного зала. Здесь гимнастки показывают всё, чему учились на протяжении нескольких лет. Малика Темирбаева впервые на гимнастический ковёр встала в трехлетнем возрасте. Сейчас девочке — 5. Но, несмотря на столь юный возраст, для маленькой спортсменки это не первые соревнования.

Малика Темирбаева, участница чемпионата

— Я умею на шпагат садиться и делать мостик. Этому меня научили на гимнастике. Недавно только выучила этот танец.



После Малики на гимнастический ковёр вышла 6-летняя Дарья Иконникова. Девочка выступает с обручём. С традиционным предметом столь грациозного вида спорта танцевать труднее, признаётся Дарья. Однако, с задачей справилась на отлично. Единственное — подвело небольшое волнение, говорит гимнастка.

Дарья Иконникова, участница чемпионат:

— Две потери были. Когда делала обруч на локотке и подкручивала. И была потеря, когда поворачивалась.

Всего в чемпионате участвуют более 200 североказахстанских гимнасток. Среди них есть и мастера спорта. На двухдневном турнире девочки выступят с индивидуальной и групповой программами. Им предстоит выложиться на все сто. Ведь на кону — путёвки на республиканское первенство, которое уже в середине мая пройдет в Шымкенте.

Анастасия Норкина, главный судья соревнований, тренер-преподаватель ДЮСШ гимнастики:

— К сожалению, из-за карантина не смогли приехать участники из других регионов. Поэтому выступают гимнастки только нашей области. Судейские бригады сформированы. Присутствуют судьи международной и национальной категории.



В первой половине дня на ковре выступили спортсменки младшей возрастной подгруппы. Девочек наградили грамотами и медалями. Всего в регионе художественной гимнастикой занимаются порядка 500 детей.

Жанель Бисенбаева