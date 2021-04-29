В СК вакцинируют осуждённых

В Северо-Казахстанской области продолжается массовая вакцинация осужденных. Сегодня её провели в исправительном учреждении ЕС 164/6.

Перед получением вакцины обязательный осмотр у терапевта. Смотрит он на общее состояние здоровья осужденных, болел ли человек коронавирусом или контактировал с заражённым за последние 7 дней. Все это может сказаться на результате. В случае положительного ответа осужденному дают медотвод, если же пациент полностью здоров, то проходит в прививочный кабинет. Вакцинация проводится на добровольной основе. Препарат используют как отечественный «QAZVAC», так и российский «Спутник-V».

— Я сама захотела…чтобы их не заразить

— Конечно, сама захотела, никто нас не заставлял. Тем более сейчас я подаю документы на условно-досрочное освобождение, планирую выйти, и, чтобы не подвергать своих близких опасности, решила поставить вакцину.



Вакцинация – единственный эффективный способ борьбы с коронавирусной инфекцией, говорят медики. По всей области привили только 214 осужденных. Своей очереди ждут еще больше 500 человек.

АЛЕКСАНДР КОЧКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДУИС ПО СКО:

— Каких-либо последствий после вакцинации…в наших учреждениях.



После получения препарата за осужденными наблюдают в течение получаса, мониторят состояние здоровья. За все время проведения вакцинации ни один человек с жалобами не обращался.

Жанель Бисенбаева