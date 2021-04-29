В Петропавловске на месте старых деревьев посадят саженцы молодых растений

Сочетание рябины с елью, клёна и лиственницы. Совсем скоро саженцы перечисленных растений высадят на месте высохших деревьев. Новый проект городского дендроплана представили общественникам и журналистам.

Старые, сухие деревья — давняя проблема областного центра. Они не только портят вид города, но и представляют опасность для жизни. Решить проблему могут молодые саженцы. Да так, чтобы и в ландшафт вписывались, и люди чувствовали комфорт и уют. Для этого разработали дендроплан. Специалисты обследовали каждое дерево, учитывали все нюансы, вели консультации с экспертами. Пока речь идёт только об улицах Б.Баяна и Ауэзова.

Тимур Зверяченко, дендролог:

— 3 варианта предлагали для акимата. Здесь возможно сочетание рябины и ели, как на улице Конституции Казахстана. Рассматривали вариант — клён гиннала. Он даёт яркую, красную листву. Здесь можно садить и лиственницу.



План озеленения города представили общественникам. Они побывали на улицах, где вскоре начнутся работы.

Кулимкоз Смаилова, депутат городского маслихата:

— Рассматриваются ли новые виды породы деревьев. Например, в некоторых городах выращивается павлония. В нашем городе этот вариант рассматривается? Ценность растения в том, что оно очень быстрорастущее. Тимур Зверяченко, дендролог. У нее один серьезный минус. Растение не выдерживает наших морозов. Павлонию пробовали выращивать некоторые хозяйства, но она подмерзает до уровня снега.



В целом, инициативу местных властей общественники поддерживают и считают, что подойти к озеленению нужно с ответственностью, изучив все моменты и тонкости вопроса.

Павел Афанасьев, член городского общественного совета:

— Неоднократно ставили вопрос о проведении в городе планомерного озеленения, чтобы все вопросы, касающиеся замены деревьев, не проводились какими-то «стахановскими» темпами в один год. Нужно, чтобы эта работа шла размеренно, соблюдая интересы населения и коммульных служб.



Озеленять улицы в этом году планируют постепенно и в 2 этапа. В акимате хотят разработать геопортал. Его многие годы успешно применяют в архитектуре. Суть состоит в том, что на каждое дерево прикрепляется GPS-датчик. Устройство позволит в режиме онлайн следить за посадкой и возрастом деревьев.

Тимур Зверяченко, дендролог:

— Тогда у нас будет каталог деревьев. К примеру, если насаждению 50 лет, то его в силу возраста нужно менять. Настрой акимата мы услышали. В эру информационных технологий живём. На бумаге неудобно рисовать, тяжело обрабатывать информацию. Будет ещё один слой, где на здания, сооружения, коммуникации будут наложены и деревья.

Сколько ветхих деревьев планируют спилить и когда начнут высаживать живую изгородь, неизвестно. Коммунальные службы пока обследуют участки улиц и проводят маркировку.

Абай Альжанов