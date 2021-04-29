СШ №10 перешла на дистанционное обучение

Снова на дистанционке. 28 апреля в СШ №10 выявили случаи заражения коронавирусом. В связи с этим школьников отправили на дистанционный формат обучения.

В этом году 4-ая четверть для североказахстанских школьников началась в штатном режиме. Конечно же, с соблюдением санитарных норм. Вернуться в родные стены школьники были рады. Однако, коронавирус все-таки внёс свои коррективы. Школы то открывали, то закрывали. А учащиеся уходили на дистанционку. Например, сейчас на онлайн-формат обучения перешла СШ №10. Там выявили четыре (!) случая заражения коронавирусом.

Татьяна Анцибор — директор СШ №10 им. Н.К.Крупской:

— С 28 апреля принято решение отправить всю школу на дистанционное обучение. На карантин закрыты шесть классов. Это первый класс. Там ребенок заболел в семье. Четвертый класс. Там тоже ребенок заболел в семье. И со вчерашнего дня на карантин ушли паралели пятых классов. Потому что, вчера пришел положительный тест на учителя. А этот учитель вел предметы у этих классов.



Учебное заведение прошло необходимые санитарные процедуры.

С начала четверти коронавирусом заболели два педагога. Чтобы не допустить развития негативного сценария, учителя массово вакцинируются. Антиковидным препаратом уже привиты 20 педагогов. Двое из них прошли полный курс вакцинации.

Татьяна Анцибор — директор СШ №10 им. Н.К.Крупской:

— Вот такая ситуация. Она под контролем. Все родители предупреждены лично мной. 3,55 Все вопросы напрямую задаются мне. В частности, был задан такой вопрос. Могут ли дети, которые занимаются в секциях, с отрицательным результатом посещать эти кружки? Я получила ответ из органов. Сказали, что нельзя.



А вот мини-центр, расположенный на территории школы, продолжает работать. Школьники и воспитанники мини-центра друг с другом не контактируют. Поэтому, для малышей нет никакой угрозы заражения вирусом, заверяет Татьяна Анцибор. Всего в этом году мини-центр посещают около 30 детей.

Алишер Ашимов — корреспондент:

— С начала 4-ой четверти на дистанционный формат обучения перешли три средних учебных заведения области. Это школа для одарённых детей, СШ №10 и Новоишимская казахская средняя школа района им. Г.Мусрепова. Всего в СК коронавирусом болеют 16 школьников и 13 педагогов.



Алишер Ашимов