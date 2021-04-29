270 североказахстанцев «накопили» большие долги по алиментам

87 млн тенге. Такую сумму задолжали 270 неплательщиков алиментов. Часть из них просрочила положенные их детям выплаты на три месяца, другая вовсе забыла о своих родительских обязанностях. Помогают должникам судебные исполнители. Они совместно со специалистами городского центра занятости находят им работу.

Жулдыз Баймашева, руководитель отдела обеспечения исполнительного производства департамента юстиции СКО:

— Если должник самостоятельно не хочет и у него нет желания содержать своих детей или ребенка, то никакие меры принудительного исполнения, уголовная ответственность не заставит его оплачивать их.



Надо сказать, что больше 6 тысяч североказахстанцев исправно платят алименты на детей. За одного ребенка с их зарплаты удерживается 25%, за двоих — 33%, если детей больше, то все 50. Но есть среди этого контингента и такие, кто после развода о своих дочерях и сыновьях заботиться совсем не спешит. Алименты такие должники не платят годами.

Жулдыз Баймашева, руководитель отдела обеспечения исполнительного производства департамента юстиции СКО:



— Есть по 8 по 9 млн задолжность. На сейчас у нас задолжность составляет около 87 млн тенге по области. Когда образуется определенная задолжность, судебный исполнитель принимает меры принудительного исполнения. Это меры обеспечения определенные, накладывают аресты на счета, взыскивают с них деньги, к ним же относится временный запрет на выезд и другие меры принудительного исполнения.

Часто с должников по алиментам просто нечего брать. Жилья, которое можно было бы арестовать, нет, впрочем, как и стабильного заработка. Встать на ноги им помогают судебные исполнители и специалисты центра занятости. Вместе они подбирают должникам работу.

Елена, жительница г.Петропавловска:

— Сейчас нашла работу в ТОО «Коммунхоз». Там заработная плата 85 тысяч, меня эта работа устраивает. Среднее образование у меня, я не могла найти работу постоянную себе, подрабатывала охранником в магазине, не могла выплачивать алименты.



С декабря 2020-го у Елены рос долг по алиментам для 12 летнего сына. Супруг её умер, ребенок родился с проблемами со здоровьем. Не зная, к кому обратиться за помощью, она отказалась от мальчика. Сейчас он находится в специализированном учреждении. Благодаря новой стабильной работе долг Елена закроет. Сделать это предстоит и 30-летнему Станиславу.

Станислав, житель г.Петропавловска:

— Из-за операции я не мог работать, нельзя было год работать, потом восстановился.



Судебный исполнитель, который помог Станиславу найти курсы электросварщика, рассказала, что алименты он не платил с 2016 года. За это время по ним накопился долг почти в 3 млн. Решить проблему поможет продажа части его имущества. А благодаря курсам и работе, которую не придется часто менять из-за отсутствия образования, платить алименты мужчина сможет исправно.

Дарья Пышмынцева